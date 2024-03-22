Осипова Анна Аристарховна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1913 ст.
Дочь: Осипова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Осипов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
18.03.1915 ст.
Отец ребёнка: Осипов Николай Матвеевич
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно