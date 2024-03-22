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Осипова Анна Аристарховна

Место рождения

Мехоношино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мехоношино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.10.1913 ст.

Дочь: Осипова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Осипов Николай Матвеевич

Мехоношино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
18.03.1915 ст.

Сын: Осипов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Осипов Николай Матвеевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Николай Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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