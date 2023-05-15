Ярушина (Шустикова) Наталья Ивановна
женский, родилась 18.06.1985, Шамары, Шалинский, Свердловская область
ОтецШустиков Иван Ермолаевич15.10.1954 г.р.
МатьШустикова (Калинина) Анна Дементьевна07.09.1958 г.р.
Супруги
Ярушин Дмитрий Андреевич11.12.1991 г.р.
Дети
Ярушин Руслан Дмитриевич29.01.2009 г.р.
Ярушин Ярослав Дмитриевич08.09.2015 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1985
Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.2009
Отец ребёнка: Ярушин Дмитрий Андреевич
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
17.04.2015
Рождение ребёнка
08.09.2015
Сын: Ярушин Ярослав Дмитриевич
Отец ребёнка: Ярушин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
25.05.2017
Дочь: Ярушина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ярушин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.2019
Отец ребёнка: Ярушин Дмитрий Андреевич
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область