Ярушина (Шустикова) Наталья Ивановна 18.06.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярушина (Шустикова) Наталья Ивановна

Автор
АК
Калинин А.

женский, родилась 18.06.1985, Шамары, Шалинский, Свердловская область

Отец
Шустиков Иван Ермолаевич15.10.1954 г.р.
Мать
Шустикова (Калинина) Анна Дементьевна07.09.1958 г.р.
Супруги
Ярушин Дмитрий Андреевич11.12.1991 г.р.
Дети
Ярушин Руслан Дмитриевич29.01.2009 г.р.
Ярушин Ярослав Дмитриевич08.09.2015 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1985

Отец: Шустиков Иван Ермолаевич

Мать: Шустикова (Калинина) Анна Дементьевна

Шамары, Шалинский, Свердловская область

Рождение ребёнка
29.01.2009

Сын: Ярушин Руслан Дмитриевич

Отец ребёнка: Ярушин Дмитрий Андреевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Бракосочетание
17.04.2015

Муж: Ярушин Дмитрий Андреевич

Шаля, Шалинский, Свердловская область

Рождение ребёнка
08.09.2015

Сын: Ярушин Ярослав Дмитриевич

Отец ребёнка: Ярушин Дмитрий Андреевич

Шаля, Шалинский, Свердловская область

Рождение ребёнка
25.05.2017

Дочь: Ярушина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ярушин Дмитрий Андреевич

Шаля, Шалинский, Свердловская область

Рождение ребёнка
04.10.2019

Сын: Ярушин Макар Дмитриевич

Отец ребёнка: Ярушин Дмитрий Андреевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

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