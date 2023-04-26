Гаврилова Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Гаврилов Сергей
Отец ребёнка: Гаврилов Павел
Рождение ребёнка
26.04.1903
Дочь: Горячева (Гаврилова) Мария
Отец ребёнка: Гаврилов Павел
Смерть
Неизвестно