Гаврилова Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Гаврилов Сергей

Отец ребёнка: Гаврилов Павел

Рождение ребёнка
26.04.1903

Дочь: Горячева (Гаврилова) Мария

Отец ребёнка: Гаврилов Павел

Смерть
Неизвестно

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