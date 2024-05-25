Миннехасан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно