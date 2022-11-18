Каленкович Роза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каленкович Абрам
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Каленкович) Зоя
Отец ребёнка: Каленкович Абрам
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Каленкович) Шура
Отец ребёнка: Каленкович Абрам
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Каленкович) Ася
Отец ребёнка: Каленкович Абрам
Смерть
1942
Причина смерти: Holocaust