Каленкович Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каленкович Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каленкович Абрам

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Каленкович) Зоя

Отец ребёнка: Каленкович Абрам

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Каленкович) Шура

Отец ребёнка: Каленкович Абрам

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Каленкович) Ася

Отец ребёнка: Каленкович Абрам

Смерть
1942
Причина смерти: Holocaust

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