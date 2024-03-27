Тягушева Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тягушева) Агафья
Отец ребёнка: Тягушев Пантелей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тягушев Пантелей
Рождение ребёнка
10.09.1914
Сын: Тягушев Яков
Отец ребёнка: Тягушев Пантелей
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Тягушев Пантелей
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тягушев Пантелей
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тягушев Пантелей
Смерть
Неизвестно