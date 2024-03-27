Тягушева Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягушева Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

1914 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тягушева) Агафья

Отец ребёнка: Тягушев Пантелей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тягушев Пантелей

Рождение ребёнка
10.09.1914

Сын: Тягушев Яков

Отец ребёнка: Тягушев Пантелей

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тягушев Илья Пантелеевич

Отец ребёнка: Тягушев Пантелей

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягушев Пантелей

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягушев Пантелей

Смерть
Неизвестно

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