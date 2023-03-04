Ревякина (Воробьёва) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякина (Воробьёва) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Степанида Митрофановна

Отец ребёнка: Ревякин Митрофан Трофимович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Ревякин Григорий Митрофанович

Отец ребёнка: Ревякин Митрофан Трофимович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревякин Митрофан Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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