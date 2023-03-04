Ревякина (Воробьёва) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Степанида Митрофановна
Отец ребёнка: Ревякин Митрофан Трофимович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Ревякин Григорий Митрофанович
Отец ребёнка: Ревякин Митрофан Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763