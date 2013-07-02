Конькова (Игнатьева) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова (Игнатьева) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1931

Дата смерти

02.07.2013

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

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Дети

Около 1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1931

Отец: Игнатьев Василий Семёнович

Мать: Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1964

Дочь: Конькова Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.07.2013
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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