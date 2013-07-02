Конькова (Игнатьева) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1931
Дата смерти02.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1931
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1964
Дочь: Конькова Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.07.2013