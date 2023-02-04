Троянов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троянов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Троянов Иван Никитович

Мать: Троянова (Лямцева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троянова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Троянова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троянова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Троянова Алла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Роман Владимирович

Мать ребёнка: Троянова Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троянова Алла

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