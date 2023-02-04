Троянов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троянова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Троянова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Троянова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троянов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Троянова Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троянов Роман Владимирович
Мать ребёнка: Троянова Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Троянова Алла