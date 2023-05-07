Глазкова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1962
Сын: Глазков Евгений Борисович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова Инна Борисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазков Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно