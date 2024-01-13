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Букин Исаак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Егор Исаакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1908

Сын: Букин Александр Исаакович

Мать ребёнка: не указана

Казацкое, Сумська область
Рождение ребёнка
10.04.1917

Сын: Букин Фёдор Исаакович

Мать ребёнка: Букина Мария Фёдоровна

Бошевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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