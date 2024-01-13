Букин Исаак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букин Егор Исаакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1908
Сын: Букин Александр Исаакович
Мать ребёнка: не указана
Казацкое, Сумська область
Рождение ребёнка
10.04.1917
Мать ребёнка: Букина Мария Фёдоровна
Бошевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно