Лосева (Тимофеева) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева (Тимофеева) Мария Кузьминична

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872 ст.

Отец: Тимофеев Кузьма Иванович

Мать: не указана

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.11.1889 ст.

Муж: Лосев Иван Иванович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.04.1894 ст.

Дочь: Шигаева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович

Началово, Приволжский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.09.1898 ст.

Дочь: Рязанова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Яков Иванович

Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Петр Иванович

Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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