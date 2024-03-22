Лосева (Тимофеева) Мария Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение
Вычислено 1872 ст.
Отец: Тимофеев Кузьма Иванович
Бракосочетание
10.11.1889 ст.
Муж: Лосев Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1894 ст.
Дочь: Шигаева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович
Началово, Приволжский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.09.1898 ст.
Дочь: Рязанова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосев Яков Иванович
Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосев Петр Иванович
Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосев Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Лосев Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно