Лазаренко Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1942

Дата смерти

09.01.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.01.2019

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