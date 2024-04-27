Роднов Евгений
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Роднов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Роднова Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Роднов Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1885