Роднов Евгений Около 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Роднов Евгений

Место рождения

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Роднов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Роднова Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Роднов Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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