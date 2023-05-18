Труфанов Тимофей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Труфанов Андрей Яковлевич
Мать: Афросинья Петровна
Бракосочетание
29.10.1830
Жена: Труфанова Евдокия
Рождение ребёнка
?.03.1834
Дочь: Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Труфанова Евдокия
Рождение ребёнка
02.06.1846
мать записана Параскева Борисова
Бракосочетание
01.10.1848
Жена: Мелания Ивановна
Второй брак для обоих
Рождение ребёнка
07.01.1853
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно