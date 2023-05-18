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Труфанов Тимофей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Труфанов Андрей Яковлевич

Мать: Афросинья Петровна

Бракосочетание
29.10.1830

Жена: Труфанова Евдокия

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.03.1834

Дочь: Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Труфанова Евдокия

Рождение ребёнка
02.06.1846

Сын: Труфанов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
мать записана Параскева Борисова
Бракосочетание
01.10.1848

Жена: Мелания Ивановна

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Второй брак для обоих
Рождение ребёнка
07.01.1853

Сын: Труфанов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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