Косьма Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Василий Иванов
Мать: Домна
Бракосочетание
13.?.1844
Жена: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Яков Косьмов
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дорофей Косьмов
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Место жительства
1851
Смерть
Неизвестно