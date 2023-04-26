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Косьма Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1785 г.р.

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Василий Иванов

Мать: Домна

Бракосочетание
13.?.1844

Жена: Степанида Иванова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Яков Косьмов

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Дорофей Косьмов

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1851
Смерть
Неизвестно

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