Кузнецова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Раиса

Кузнецова Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Рождение ребёнка
08.01.?

Дочь: Зубенко (Кузнецова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.