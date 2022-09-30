Кузнецова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Рождение ребёнка
08.01.?
Дочь: Зубенко (Кузнецова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Смерть
Неизвестно