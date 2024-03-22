Охтова (Клычина) Мадина Муратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охтова (Клычина) Мадина Муратовна

Место рождения

Красный Восток, Малокарачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

15.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Восток, Малокарачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
03.05.2001

Дочь: Охтов Дана Руслановна

Отец ребёнка: Охтов Руслан Валерьевич

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
26.06.2002

Дочь: Охтов Амир Русланович

Отец ребёнка: Охтов Руслан Валерьевич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.07.2020

Дочь: Охтова София Руслановна

Отец ребёнка: Охтов Руслан Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охтов Руслан Валерьевич

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