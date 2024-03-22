Охтова (Клычина) Мадина Муратовна
Место рождения
Дата рождения15.10.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1976
Рождение ребёнка
03.05.2001
Дочь: Охтов Дана Руслановна
Отец ребёнка: Охтов Руслан Валерьевич
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
26.06.2002
Дочь: Охтов Амир Русланович
Отец ребёнка: Охтов Руслан Валерьевич
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.07.2020
Дочь: Охтова София Руслановна
Отец ребёнка: Охтов Руслан Валерьевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно