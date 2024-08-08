Казанская Мария Акентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти?.12.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Или Казанский Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Полина Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Или Казанский Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Нюра Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Или Казанский Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Или Казанский Василий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Казанский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Или Казанский Василий
Рождение ребёнка
23.10.1912
Дочь: Казанская Александра Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Или Казанский Василий
Смерть
?.12.1958