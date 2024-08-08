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Казанская Мария Акентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

?.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанский Павел Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Или Казанский Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Полина Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Или Казанский Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Нюра Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Или Казанский Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Или Казанский Василий

Рождение ребёнка
1907

Сын: Казанский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Или Казанский Василий

Мерлугино, Удомельско-Рядская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
23.10.1912

Дочь: Казанская Александра Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Или Казанский Василий

Мерлугино, Удомельско-Рядская волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
?.12.1958

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