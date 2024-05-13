Греков Платон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Грекова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Греков Ростислав Платонович
Мать ребёнка: (Грекова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Грекова) Евгения Платоновна
Мать ребёнка: (Грекова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Грекова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Греков Константин Платоновичи
Мать ребёнка: (Грекова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Грекова) Ксения Платоновны
Мать ребёнка: (Грекова) Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Грекова) Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно