Греков Платон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГреков Платон

Греков Платон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греков Леонид Платонович

Мать ребёнка: (Грекова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греков Ростислав Платонович

Мать ребёнка: (Грекова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Грекова) Евгения Платоновна

Мать ребёнка: (Грекова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греков Илья Платонович

Мать ребёнка: (Грекова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греков Константин Платоновичи

Мать ребёнка: (Грекова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Грекова) Ксения Платоновны

Мать ребёнка: (Грекова) Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Грекова) Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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