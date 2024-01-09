Белова (Карпеева) Татьяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти08.01.1954
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Карпеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротенко Анисья Петровна
Отец ребёнка: Белов Петр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канавина Арина Петровна
Отец ребёнка: Белов Петр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хахалина Маня Петровна
Отец ребёнка: Белов Петр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Белов Петр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминых Мария Петровна
Отец ребёнка: Белов Петр Семенович
Смерть
08.01.1954