Белова (Карпеева) Татьяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Карпеева) Татьяна Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

08.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Карпеев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротенко Анисья Петровна

Отец ребёнка: Белов Петр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канавина Арина Петровна

Отец ребёнка: Белов Петр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хахалина Маня Петровна

Отец ребёнка: Белов Петр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Белов Петр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминых Мария Петровна

Отец ребёнка: Белов Петр Семенович

Смерть
08.01.1954
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