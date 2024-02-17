Анастасия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коба Паша (Пелагея, Полина) Леонтьевна
Отец ребёнка: Коба Леонтий Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коба Леонтий Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Коба Константин Леонтьевич
Отец ребёнка: Коба Леонтий Гордеевич
Кубаткин, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно