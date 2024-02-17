Анастасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коба Паша (Пелагея, Полина) Леонтьевна

Отец ребёнка: Коба Леонтий Гордеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коба Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Коба Леонтий Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коба Леонтий Гордеевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Коба Константин Леонтьевич

Отец ребёнка: Коба Леонтий Гордеевич

Кубаткин, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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