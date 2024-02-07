Сергеева (Ермошина) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Ермошина) Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 23.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Семён Сергеевич

Канаш
Рождение ребёнка
Около 17.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Семён Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Семён Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
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