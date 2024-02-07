Сергеева (Ермошина) Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 23.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Семён Сергеевич
Канаш
Рождение ребёнка
Около 17.02.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Семён Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно