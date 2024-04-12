Кириленко / Кириченко / (Бут (2-й брак)) Феодосия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / (Бут (2-й брак)) Феодосия Емельяновна

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1816г.лист № 235,зап.№ 6 (запись о регистрации брака ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1405(нач.)
Бракосочетание
26.12.1816

Муж: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Гребёнки, Київська область
м/к 1816г. лист № 235,зап.№ 6, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1405(нач.)
Рождение ребёнка
02.02.1818

Сын: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1818г. лист № 254,зап.№ 10, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Кириленко / Кириченко / Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Кириленко / Кириченко / Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Гребёнки, Київська область
Смерть
Неизвестно
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