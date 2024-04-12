Кириленко / Кириченко / (Бут (2-й брак)) Феодосия Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1796
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1816г.лист № 235,зап.№ 6 (запись о регистрации брака ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1405(нач.)
Бракосочетание
26.12.1816
м/к 1816г. лист № 235,зап.№ 6, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1405(нач.)
Рождение ребёнка
02.02.1818
Сын: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1818г. лист № 254,зап.№ 10, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Кириленко / Кириченко / Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Кириленко / Кириченко / Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно