Афонина Фекла Евг...Ратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Афонин Василей Галактионов
Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев
Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев
Сын: Афонин Михайло Галактионов
Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев
Дочь: (Афонина) Арина Галактионова
Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев
Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев
Сын: Афонин Герасим Галактионов
Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев
Дочь: (Афонина) Анна Галактионова
Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев
Дочь: (Афонина) Анисья Галактионова
Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев
Сын: Афонин Михайло Галактионов
Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев
Сын: Афонин Симеон Галактионов
Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев
Дочь: (Афонина) Алена Яковлева
Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев