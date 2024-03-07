Афонина Фекла Евг...Ратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Фекла Евг...Ратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Галактион Яковлев

Рождение ребёнка
1771

Сын: Афонин Василей Галактионов

Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Афонин Яков Галактионов

Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Афонин Михайло Галактионов

Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Афонина) Арина Галактионова

Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Афонин Петр Галактионов

Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев

Рождение ребёнка
1781

Сын: Афонин Герасим Галактионов

Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Афонина) Анна Галактионова

Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Афонина) Анисья Галактионова

Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Афонин Михайло Галактионов

Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев

Рождение ребёнка
1791

Сын: Афонин Симеон Галактионов

Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Афонина) Алена Яковлева

Отец ребёнка: Афонин Галактион Яковлев

Смерть
Неизвестно

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