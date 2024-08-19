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Стукач Алексей Фeдорович

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Место рождения

село Новоселки, Киевская область

Дата рождения

Около 24.03.1925

Дата смерти

16.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.03.1925

Отец: Стукач Фeдор Федір

Мать: (Ворона) Татьяна Маркова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стукач Михаил

Мать ребёнка: Стукач (Новожилова) Анастасия Фeдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стукач (Новожилова) Анастасия Фeдоровна

Рождение ребёнка
25.08.1947

Дочь: Супронова (Стукач) Надежда

Мать ребёнка: Стукач (Новожилова) Анастасия Фeдоровна

Рождение ребёнка
12.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стукач (Новожилова) Анастасия Фeдоровна

Рождение ребёнка
11.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стукач (Новожилова) Анастасия Фeдоровна

Рождение ребёнка
27.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стукач (Новожилова) Анастасия Фeдоровна

Рождение ребёнка
06.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стукач (Новожилова) Анастасия Фeдоровна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стукач (Новожилова) Анастасия Фeдоровна

Смерть
16.01.1992

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