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Воробьёв Михаил Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Ермолай Львович

Мать: Воробьёва Мавра Антиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
10.05.1900

Дочь: (Воробьёва) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Воробьёва Степанида Васильевна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: (Воробьёва) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Воробьёва Степанида Васильевна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.04.1905

Дочь: (Воробьёва) Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Воробьёва Степанида Васильевна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.02.1908

Сын: Воробьёв Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Воробьёва Степанида Васильевна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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