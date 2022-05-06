Воробьёв Михаил Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1900
Дочь: (Воробьёва) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Воробьёва Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: (Воробьёва) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Воробьёва Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
09.04.1905
Дочь: (Воробьёва) Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Воробьёва Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
10.02.1908
Сын: Воробьёв Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Воробьёва Степанида Васильевна
Смерть
Неизвестно