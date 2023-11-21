Сливкова (Сливкова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сливков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сливков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сливков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сливков Петро
Отец ребёнка: Сливков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Екатерина
Отец ребёнка: Сливков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сливков Василий
Смерть
Неизвестно