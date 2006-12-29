Шибут Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибут Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1924

Дата смерти

29.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1924

Отец: Шибут Алексей Давыдович

Мать: Апанасевич Мария Тарасовна

Рождение ребёнка
16.10.1949

Дочь: Кирик Таисия Александровна

Отец ребёнка: Кирик Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
05.08.1953

Сын: Кирик Виктор Александрович

Отец ребёнка: Кирик Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
05.09.1968

Дочь: Кирик Наталия Александровна

Отец ребёнка: Кирик Александр Сергеевич

Смерть
29.12.2006

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