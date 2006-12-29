Шибут Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1924
Дата смерти29.12.2006
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1924
Рождение ребёнка
16.10.1949
Дочь: Кирик Таисия Александровна
Отец ребёнка: Кирик Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
05.08.1953
Сын: Кирик Виктор Александрович
Отец ребёнка: Кирик Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
05.09.1968
Дочь: Кирик Наталия Александровна
Отец ребёнка: Кирик Александр Сергеевич
Смерть
29.12.2006