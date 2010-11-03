Валькова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валькова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1940

Дата смерти

03.11.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1962

Сын: Вальков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Вальков Александр

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
22.07.1973

Сын: Вальков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Вальков Александр

Смерть
03.11.2010

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