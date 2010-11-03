Валькова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1940
Дата смерти03.11.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1962
Сын: Вальков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Вальков Александр
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
22.07.1973
Сын: Вальков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Вальков Александр
Смерть
03.11.2010