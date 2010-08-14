Машаров Михаил Васильевич
Место рожденияKashira, Moscow Oblast Russia
Дата рождения09.08.1933
Дата смерти14.08.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
майор-пограничник
Рождение ребёнка
07.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ширина (Ширина) Татьяна Михайловна
Смерть
14.08.2010