Машаров Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машаров Михаил Васильевич

Место рождения

Kashira, Moscow Oblast Russia

Дата рождения

09.08.1933

Дата смерти

14.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
майор-пограничник
Рождение ребёнка
07.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ширина (Ширина) Татьяна Михайловна

Смерть
14.08.2010

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