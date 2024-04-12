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(Володина) Татьяна Федоровна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Володин Федор Егорович

Мать: Володина Анастасия Захаровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Савельев Алексей Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Савельев Алексей Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Савельев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Савельев Алексей Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Алексей Максимович

Смерть
Неизвестно
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