(Володина) Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Савельев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Савельев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Савельев Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Савельев Алексей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно