Пальчикова (Тузкова) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчикова (Тузкова) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1909

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1909

Отец: Пальчиков Симеон Васильевич

Мать: Пальчикова (Кострова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тузков Михаил

Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Рождение ребёнка
04.04.1933

Дочь: Иванова (Тузкова) Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Тузков Михаил

Рождение ребёнка
21.08.1937

Дочь: Нечаева (Тузкова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Тузков Михаил

Смерть
1942

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