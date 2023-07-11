Пальчикова (Тузкова) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1909
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тузков Михаил
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Рождение ребёнка
04.04.1933
Дочь: Иванова (Тузкова) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Тузков Михаил
Рождение ребёнка
21.08.1937
Дочь: Нечаева (Тузкова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Тузков Михаил
Смерть
1942