Розова (Ковшова) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розова (Ковшова) Агафья Васильевна

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Место рождения

Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

31.01.1890

Дата смерти

02.04.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
03.05.1913 ст.

Муж: не указан

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Христорождественская церковь
Смерть
02.04.1968
Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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