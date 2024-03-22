Розова (Ковшова) Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1890
Дата смерти02.04.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1890
Бракосочетание
03.05.1913 ст.
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Христорождественская церковь
Смерть
02.04.1968
Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область