Ефросинья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросинья

Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1913 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1913

Дочь: (Степченкова) ?

Отец ребёнка: Степченков Сергей

Рождение ребёнка
1913

Сын: Степченков Иван

Отец ребёнка: Степченков Сергей

Рождение ребёнка
21.01.1915

Сын: Степченков Петр

Отец ребёнка: Степченков Сергей

Россия, Смоленская область, д. Новые-Пантюхи
Рождение ребёнка
1917

Сын: Степченков Павел

Отец ребёнка: Степченков Сергей

Рождение ребёнка
1919

Сын: Степченков Михаил

Отец ребёнка: Степченков Сергей

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степченков Сергей

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степченков Сергей

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степченков Сергей

Смерть
1938

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