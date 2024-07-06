Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1913
Дочь: (Степченкова) ?
Отец ребёнка: Степченков Сергей
Рождение ребёнка
1913
Сын: Степченков Иван
Отец ребёнка: Степченков Сергей
Рождение ребёнка
21.01.1915
Сын: Степченков Петр
Отец ребёнка: Степченков Сергей
Россия, Смоленская область, д. Новые-Пантюхи
Рождение ребёнка
1917
Сын: Степченков Павел
Отец ребёнка: Степченков Сергей
Рождение ребёнка
1919
Сын: Степченков Михаил
Отец ребёнка: Степченков Сергей
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Смерть
1938