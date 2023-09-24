Галкин Петр Осипович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фиона Яковлевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Галкин Иван Петрович
Мать ребёнка: Фиона Яковлевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Галкина Агрипина Петровна
Мать ребёнка: Фиона Яковлевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Фиона Яковлевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Галкина Шелтунова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Фиона Яковлевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Фиона Яковлевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Галкина Любовь Петровна
Мать ребёнка: Фиона Яковлевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Галкина Степанова Зоя Петровна
Мать ребёнка: Фиона Яковлевна
Смерть
Неизвестно