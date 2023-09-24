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Галкин Петр Осипович

Место рождения

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Галкин Осип Егорович

Мать: Галкина Варвара Афанасьевна??

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фиона Яковлевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Галкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Фиона Яковлевна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Галкина Агрипина Петровна

Мать ребёнка: Фиона Яковлевна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Галкин Максим Петрович

Мать ребёнка: Фиона Яковлевна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Галкина Шелтунова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Фиона Яковлевна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Галкин Демитрий Петрович

Мать ребёнка: Фиона Яковлевна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Галкина Любовь Петровна

Мать ребёнка: Фиона Яковлевна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Галкина Степанова Зоя Петровна

Мать ребёнка: Фиона Яковлевна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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