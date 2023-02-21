Стародубцева Ксения Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1921
Дочь: Стародубцева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич
Льгов, город Льгов, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Павел Фёдорович
Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Алла Фёдоровна
Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич
Смерть
Неизвестно