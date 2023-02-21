Стародубцева Ксения Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Ксения Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1921

Дочь: Стародубцева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич

Льгов, город Льгов, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубцева Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубцева Алла Фёдоровна

Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубцева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубцева Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Стародубцев Фёдор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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