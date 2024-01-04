Маловичко Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1984
Отец: Маловичко Владимир Викторович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.2007
Сын: Сидоренко Георгий Денисович
Отец ребёнка: Сидоренко Денис Валерьевич
Рождение ребёнка
17.05.2015
Отец ребёнка: Сидоренко Денис Валерьевич