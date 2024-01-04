Маловичко Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маловичко Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1984

Отец: Маловичко Владимир Викторович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Денис Валерьевич

Рождение ребёнка
12.10.2007

Сын: Сидоренко Георгий Денисович

Отец ребёнка: Сидоренко Денис Валерьевич

Рождение ребёнка
17.05.2015

Сын: Сидоренко Иван Денисович

Отец ребёнка: Сидоренко Денис Валерьевич

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