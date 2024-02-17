Тутушева Елена Байкаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутушева Елена Байкаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

Ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Тутушев Байкар Назарович

Мать: не указана

Смерть
1994
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