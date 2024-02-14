Рахметулин (Фахретдинова) Гайнельхаян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахметулин Набиулла
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1898
Сын: Хисаметдинов Сафиулла Набиулович
Отец ребёнка: Рахметулин Набиулла
Рождение ребёнка
02.12.1910
Сын: Хисаметдинов Габдулла Набиуллович
Отец ребёнка: Рахметулин Набиулла
Рождение ребёнка
02.06.1912
Сын: Хисаметдинов Халимулла Набиуллович
Отец ребёнка: Рахметулин Набиулла
Смерть
Неизвестно