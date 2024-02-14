Рахметулин (Фахретдинова) Гайнельхаян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахметулин (Фахретдинова) Гайнельхаян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахметулин Набиулла

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1898

Сын: Хисаметдинов Сафиулла Набиулович

Отец ребёнка: Рахметулин Набиулла

Рождение ребёнка
02.12.1910

Сын: Хисаметдинов Габдулла Набиуллович

Отец ребёнка: Рахметулин Набиулла

Рождение ребёнка
02.06.1912

Сын: Хисаметдинов Халимулла Набиуллович

Отец ребёнка: Рахметулин Набиулла

Смерть
Неизвестно

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