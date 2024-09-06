Шильде Владислав Николаевич 17.08.1911 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шильде Владислав Николаевич

Место рождения

деревня Сущево Бежаницкой волости Новоржевского уезда Псковской губернии

Дата рождения

17.08.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1911 ст.

Отец: Шильде Николай Оттович

Мать: Шильде (Дедюхина) Наталья Дмитриевна

деревня Сущево Бежаницкой волости Новоржевского уезда Псковской губернии
Восприёмники: города Новоржева мещанин Николай Васильевич Афанасьев и почетная потомственная гражданка Валентина Димитриевна Дедюхина.
Смерть
Неизвестно

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