Шильде Владислав Николаевич
Место рождениядеревня Сущево Бежаницкой волости Новоржевского уезда Псковской губернии
Дата рождения17.08.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1911 ст.
деревня Сущево Бежаницкой волости Новоржевского уезда Псковской губернии
Восприёмники: города Новоржева мещанин Николай Васильевич Афанасьев и почетная потомственная гражданка Валентина Димитриевна Дедюхина.
Смерть
Неизвестно