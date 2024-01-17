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Ягдаров Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Ягдаров Михаил Михайлович

Мать: Ягдарова Мариамна Кузьминична

Смерть
1942
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