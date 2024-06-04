Чирков Андрей Трофимов
Место рождениядер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Чирков Трофим (Трошка) Тимофеев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Чирков Федор Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1722