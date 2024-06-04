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Чирков Андрей Трофимов

Место рождения

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Чирков Трофим (Трошка) Тимофеев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Чирков Федор Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Чирков Корнило Андреев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1722

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