Климова (Климова) Кристина Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1833
Отец: Климов Матвей Логинович
Мать: Клдимова Марья
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1870
Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсегниевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#138
Рождение ребёнка
10.01.1873
Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсегниевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#229
Рождение ребёнка
21.07.1877
Дочь: (Климова) Мария Ерофеевна
Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсегниевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#368
Смерть
Неизвестно