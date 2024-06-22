Климова (Климова) Кристина Матвеевна Около 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Климова) Кристина Матвеевна

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Климов Матвей Логинович

Мать: Клдимова Марья

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Ерофей Евсегниевич

Рождение ребёнка
27.03.1870

Сын: Климов Никита Ерофеевич

Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсегниевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#138
Рождение ребёнка
10.01.1873

Сын: Климов Павел Ерофеевич

Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсегниевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#229
Рождение ребёнка
21.07.1877

Дочь: (Климова) Мария Ерофеевна

Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсегниевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#368
Смерть
Неизвестно

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