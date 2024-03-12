Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1722 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Иван

Мать: не указана

РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9CJJ?i=464&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Акулина Павловна

Отец ребёнка: Павел Андреевич

Чистяки, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7W7?i=313&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7W7?i=313&w... Показать все
Смерть
Неизвестно
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