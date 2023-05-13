Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Федосья Еремеевна
Федосья Еремеевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Еремей Федулович
1819 г.р.
Мать
Пелагея Никифорова
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Еремей Федулович
Мать:
Пелагея Никифорова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия