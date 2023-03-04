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Ерёмина Зиновия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Данило Ильин

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ерёмина) Евдоки Данилова

Отец ребёнка: Ерёмин Данило Ильин

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ерёмина) Акилина Данилова

Отец ребёнка: Ерёмин Данило Ильин

Рождение ребёнка
17.02.1846 ст.

Дочь: (Ерёмина) Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Ерёмин Данило Ильин

Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.

Дочь: (Ерёмина) Наталия Данилова

Отец ребёнка: Ерёмин Данило Ильин

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Ерёмина) Марья Данилова

Отец ребёнка: Ерёмин Данило Ильин

Смерть
После 1858

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