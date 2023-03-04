Ерёмина Зиновия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерёмин Данило Ильин
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ерёмина) Евдоки Данилова
Отец ребёнка: Ерёмин Данило Ильин
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ерёмина) Акилина Данилова
Отец ребёнка: Ерёмин Данило Ильин
Рождение ребёнка
17.02.1846 ст.
Дочь: (Ерёмина) Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Ерёмин Данило Ильин
Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.
Дочь: (Ерёмина) Наталия Данилова
Отец ребёнка: Ерёмин Данило Ильин
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Ерёмина) Марья Данилова
Отец ребёнка: Ерёмин Данило Ильин
Смерть
После 1858