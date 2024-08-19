Завадовская (Apraxina Апраксина Apraksin Апраксин Apraksinas) Vera Николаевна
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения02.02.1768
Дата смерти22.11.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1787
Рождение ребёнка
06.02.1788
Рождение ребёнка
1789
Рождение ребёнка
1792
Рождение ребёнка
1792
Рождение ребёнка
29.04.1793
Рождение ребёнка
29.10.1794
Сын: Завадовский Александр Петрович
Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Исленьева, Кн. Козловская (Zavadovskaya Завадовская Count Zavadovsky Завадовский Graf Sawadowski) Princess Sofia Petrovna
Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1796
Рождение ребёнка
15.07.1798
Сын: Завадовский Василий Петрович
Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1799
Дочь: Мержиевская (Завадовская) Аглаида Петровна
Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1802
Дочь: Каблукова (Завадовская) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич
Смерть
22.11.1845
Похороны
Неизвестно