Завадовская (Apraxina Апраксина Apraksin Апраксин Apraksinas) Vera Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завадовская (Apraxina Апраксина Apraksin Апраксин Apraksinas) Vera Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

02.02.1768

Дата смерти

22.11.1845

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1787

Муж: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
06.02.1788

Дочь: (Завадовская) Прасковия Петровна

Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Завадовская) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Завадовская) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Завадовский ? Петрович

Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
29.04.1793

Дочь: (Завадовская) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
29.10.1794

Сын: Завадовский Александр Петрович

Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Исленьева, Кн. Козловская (Zavadovskaya Завадовская Count Zavadovsky Завадовский Graf Sawadowski) Princess Sofia Petrovna

Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1796

Дочь: (Завадовская) Аглаида Петровна

Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
15.07.1798

Сын: Завадовский Василий Петрович

Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1799

Дочь: Мержиевская (Завадовская) Аглаида Петровна

Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.1802

Дочь: Каблукова (Завадовская) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич

Смерть
22.11.1845
Похороны
Неизвестно

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