Овчинников Иван Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1920
Дата смерти11.03.1999
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1920
Отец: Овчинников Кондратий
Мать: Овиникова Лукерья
Рождение ребёнка
09.06.1948
Мать ребёнка: Овчинникова Нина Станиславовна
Рождение ребёнка
28.07.1950
Сын: Овчинников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Овчинникова Нина Станиславовна
Рождение ребёнка
22.01.1952
Сын: Овчинников Александр Иванович
Мать ребёнка: Овчинникова Нина Станиславовна
Рождение ребёнка
23.01.1955
Дочь: Листопад Овчинникова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Овчинникова Нина Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Овчинникова Нина Станиславовна
Смерть
11.03.1999