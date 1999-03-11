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Овчинников Иван Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1920

Дата смерти

11.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1920

Отец: Овчинников Кондратий

Мать: Овиникова Лукерья

Рождение ребёнка
09.06.1948

Сын: Овчинников Петр Иванович

Мать ребёнка: Овчинникова Нина Станиславовна

Рождение ребёнка
28.07.1950

Сын: Овчинников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Овчинникова Нина Станиславовна

Рождение ребёнка
22.01.1952

Сын: Овчинников Александр Иванович

Мать ребёнка: Овчинникова Нина Станиславовна

Рождение ребёнка
23.01.1955

Дочь: Листопад Овчинникова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Овчинникова Нина Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Юрий Иванович

Мать ребёнка: Овчинникова Нина Станиславовна

Смерть
11.03.1999
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