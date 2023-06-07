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(Васильева) Евдокия Васильевна
(Васильева) Евдокия Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Дата смерти
После 1917
Пол
Женский
Отец
Василий Федоров
1827 г.р.
Мать
Евдокия Федорова
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Василий Федоров
Мать:
Евдокия Федорова
Смерть
После 1917
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